Costanza Caracciolo super sexy in piscina | fisico mozzafiato da perdere la testa! – VIDEO

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 10 agosto 2022) . La moglie di Vieri è decisamente straripante. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Anche, moglie di Vieri, ha decisamente il suo perché in fatto di bellezza e non solo. La ex velina sta dimostrando alla gente di Instagram Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.