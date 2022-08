Costa Smeralda regina dell’estate, presenti yacht per il valore di 4 miliardi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Con l’estate entrata nel vivo si accende anche la vita glamour delle principali mete marittime: ancora una volta la Costa Smeralda si rivela una delle destinazioni privilegiate nei mesi estivi, con tantissimi armatori pronti a sfoggiare i propri yacht nelle migliori località di mare. Da Porto Cervo a Canniggione, passando per Porto Rotondo e Portisco, sarebbero ormeggiati yacht di lusso per un valore complessivo totale di 4 miliardi di dollari. yacht di lusso, effetti benefici per tutta la Costa Smeralda Stando a quanto riportato dal Cipnes, che ha condotto l’indagine, si segnala la presenza dello yacht Blue, che da solo ha un valore di 600 milioni di dollari, di proprietà dello sceicco di Abu Dhabi ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 10 agosto 2022) Con l’estate entrata nel vivo si accende anche la vita glamour delle principali mete marittime: ancora una volta lasi rivela una delle destinazioni privilegiate nei mesi estivi, con tantissimi armatori pronti a sfoggiare i proprinelle migliori località di mare. Da Porto Cervo a Canniggione, passando per Porto Rotondo e Portisco, sarebbero ormeggiatidi lusso per uncomplessivo totale di 4di dollari.di lusso, effetti benefici per tutta laStando a quanto riportato dal Cipnes, che ha condotto l’indagine, si segnala la presenza delloBlue, che da solo ha undi 600 milioni di dollari, di proprietà dello sceicco di Abu Dhabi ...

Agenzia_Ansa : Malore in Sardegna per l'ex fedelissimo di Putin, Anatolij Chubais, che si trova in vacanza in un resort della Cos… - nelnomedeltrash : Oggi prostituendomi in costa smeralda - Epix_66 : RT @MatteoPugliese: Le premier di Estonia e Finlandia chiedono lo stop dei visti turistici in UE per i russi. Figurati se in Italia si è d… - GabriellaPremo1 : RT @dakoia75: Grande Pevero,Costa Smeralda Sardegna ?????? - _irissperezz_ : @noeliacarrascoo @_claaauudiiiaa_ costa smeralda es mjr jdhsjsvshsvjs -