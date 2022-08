Così l’ex moglie di Putin evita le sanzioni e vive nel lusso: l’inchiesta della Bild con lo staff di Navalny (Di mercoledì 10 agosto 2022) l’ex moglie di Vladimir Putin, Lyudmila, e suo marito Artur Otscheretny, di 20 anni più giovane, viaggerebbero per tutta l’Europa immersi nel lusso e in barba a qualsiasi sanzione. Lo denuncia il quotidiano tedesco Bild, citando le ricerche dell’attivista Maria Pevchikh, collaboratrice del dissidente russo Alexei Navalny. L’articolo del tabloid elenca le proprietà di lusso della coppia, tra cui appartamenti e ville milionarie a Biarritz, Davos e Marbella. Tutti i possedimenti sarebbero a nome di Otscheretny e il sospetto, spiega Pevchikh, è che questi possa averli ricevuti dall’ex moglie di Putin per evitare di incorrere in potenziali sanzioni. Al momento la donna ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022)di Vladimir, Lyudmila, e suo marito Artur Otscheretny, di 20 anni più giovane, viaggerebbero per tutta l’Europa immersi nele in barba a qualsiasi sanzione. Lo denuncia il quotidiano tedesco, citando le ricerche dell’attivista Maria Pevchikh, collaboratrice del dissidente russo Alexei. L’articolo del tabloid elenca le proprietà dicoppia, tra cui appartamenti e ville milionarie a Biarritz, Davos e Marbella. Tutti i possedimenti sarebbero a nome di Otscheretny e il sospetto, spiega Pevchikh, è che questi possa averli ricevuti daldiperre di incorrere in potenziali. Al momento la donna ...

