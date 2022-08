"Cosa ha fatto Forza Italia": bordata della Gelmini, poi l'attacco (duro) alla Meloni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Maria Stella Gelmini in un'intervista al Quotidiano Nazionale spiega quali sono stati i motivi che l'hanno spinta a lasciare Forza Italia. Uno strappo pensante che di fatto ha lasciato strascichi polemici negli ambienti azzurri. "Dopo tanti anni di militanza ho deciso di lasciare Forza Italia perché si è resa complice di Matteo Salvini nello staccare la spina al governo Draghi. In quel preciso istante, Forza Italia si è consegnata definitivamente alla Lega, spostandosi verso destra e lasciando al centro uno spazio importante. So che tanti elettori moderati e riformisti si sentono traditi dall'irresponsabilità di chi per puro calcolo elettorale ha voluto privare il Paese di una guida autorevole come Draghi, ma sono certa che Azione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Maria Stellain un'intervista al Quotidiano Nazionale spiega quali sono stati i motivi che l'hanno spinta a lasciare. Uno strappo pensante che diha lasciato strascichi polemici negli ambienti azzurri. "Dopo tanti anni di militanza ho deciso di lasciareperché si è resa complice di Matteo Salvini nello staccare la spina al governo Draghi. In quel preciso istante,si è consegnata definitivamenteLega, spostandosi verso destra e lasciando al centro uno spazio importante. So che tanti elettori moderati e riformisti si sentono traditi dall'irresponsabilità di chi per puro calcolo elettorale ha voluto privare il Paese di una guida autorevole come Draghi, ma sono certa che Azione ...

CarloCalenda : Cosa ha fatto Di Maio 2: litigato con Conte; letto in italiano le veline del Ministero degli Esteri; fatto un parti… - christianrocca : @CarloCalenda ha fatto la cosa giusta, come avrebbe dovuto fare da subito, ma gli va riconosciuto il merito di aver… - CarloCalenda : Ivan, spero che lo difenderai meglio di come hai fatto con ILVA quando eri al governo con Conte, Di Maio, Taverna,… - 304serenmimity : ma ovviamente aggiungiamo questa fantastica cosa, per di più a pagamento, che li porterà a sentirsi obbligati ad es… - GoalBased : -