TuttoAndroid : Con WhatsApp Beta per Android arriva una piccola novità - Federico20210 : @LucioMM1 Uso quasi esclusivamente Telegram dal 2014. Un altro mondo. WhatsApp ogni 6 mesi recupera 3 mesi di scarto con Telegram. ?? - No_5695 : RT @xbabybratz: boh comunque capisco togliere l’ultimo accesso e la spunta blu su #WhatsApp , ma è così bello vedere “online”, quando stai… - scazzoallarispo : Mi piacerebbe conoscere persone interessanti che non rispondano sempre con 'ciao', 'di dove sei', 'quanti anni hai'… - pumpkimplum : mi sa che il mio numero è stato dato a qualcuno che mi sta mandando messaggi a manetta su whatsapp con dei virus bah -

Wired Italia

, Zuckerberg annuncia 3 novità/ Stato online, uscita dai gruppi e screenshot In rete ... che dovrebbe prevedere uno schermo interno AMOLED pieghevole da 7,6 pollicirisoluzione QXGA, più ...... fu un grande studioso di matematica, fisica e architettura militare,collegamenti coi migliori ... Condividi su: FacebookTwitter Email Le nuove funzioni di Whatsapp che migliorano la privacy Alcune già attive, alcune in fase di test. Le nuove funzionalità dell'app di messaggistica di Mark Zuckerberg saranno introdotte per permettere un'ulteriore protezione alla privacy dei dati e dei cont ...Ristoratore di professione, trascinatore di folle per vocazione, la voce biancorossa di Sant’Angelo in Pontano ha mancato solo due partite interne dei cucinieri (per febbre) animando oltre 600 match c ...