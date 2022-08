Comune di Napoli: Concorso per 762 Posti a Tempo Indeterminato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Comune di Napoli ha indetto il più importante Concorso del 2022: sono 762 i Posti disponibili a Tempo Indeterminato, vari profili di categoria C. Le Assunzioni sono così divise: 719 Posti al Comune di Napoli e alla Città Metropolitana di Napoli, mentre i restanti 43 Posti sono dedicati al Comune di Napoli. Bando Integrale E' indetto Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a Tempo pieno ed Indeterminato di settecentodiciannove unita' di personale di categoria C, di vari profili professionali, presso il Comune di Napoli e la Citta' metropolitana di ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ildiha indetto il più importantedel 2022: sono 762 idisponibili a, vari profili di categoria C. Le Assunzioni sono così divise: 719aldie alla Città Metropolitana di, mentre i restanti 43sono dedicati aldi. Bando Integrale E' indettopubblico, per esami, per il reclutamento apieno eddi settecentodiciannove unita' di personale di categoria C, di vari profili professionali, presso ildie la Citta' metropolitana di ...

