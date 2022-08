Come si riposiziona il potere (Di mercoledì 10 agosto 2022) In vista di una vittoria del centrodestra e, soprattutto, della leader di FdI, sono partiti i riposizionamenti nei maggiori quotidiani e (ovviamente) in Rai. Ma alla nuova fase appaiono sensibili anche alcune personalità dell’élite economica. I cui nomi circolano già per la lista dei futuri ministri... Codice rosso! Anzi, giallorosso. Giorgia, in gioventù, tifava Lazio. Mica Roma, Come assicura adesso. Il tremendo dilemma è inevitabile: può una donna che cambia fede calcistica diventare la prima premier della storia repubblicana? Giammai. All’armi son sovranisti! Repubblica continua la forsennata caccia all’uomo nero: i rapporti con la fetida ultradestra. Al momento, però, lo scoop più croccante rimane quello pallonaro: Meloni, da pischella, sarebbe stata lazialissima. Inaudito! In compenso, il giornalone per eccellenza, il Corriere della sera, sembra ... Leggi su panorama (Di mercoledì 10 agosto 2022) In vista di una vittoria del centrodestra e, soprattutto, della leader di FdI, sono partiti imenti nei maggiori quotidiani e (ovviamente) in Rai. Ma alla nuova fase appaiono sensibili anche alcune personalità dell’élite economica. I cui nomi circolano già per la lista dei futuri ministri... Codice rosso! Anzi, giallorosso. Giorgia, in gioventù, tifava Lazio. Mica Roma,assicura adesso. Il tremendo dilemma è inevitabile: può una donna che cambia fede calcistica diventare la prima premier della storia repubblicana? Giammai. All’armi son sovranisti! Repubblica continua la forsennata caccia all’uomo nero: i rapporti con la fetida ultradestra. Al momento, però, lo scoop più croccante rimane quello pallonaro: Meloni, da pischella, sarebbe stata lazialissima. Inaudito! In compenso, il giornalone per eccellenza, il Corriere della sera, sembra ...

