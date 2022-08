Cinghiali nel Parco della Maggiolina, le associazioni cercano la mediazione in Comune (Di mercoledì 10 agosto 2022) La storia sta mettendo in evidenza un problema fin qui sottovalutato, vale a dire le conseguenze del ripopolamento a fini venatori. I Cinghiali sono sempre meno selvatici, a causa degli incroci fatti negli anni per aumentare il peso delle prede ed il numero delle cucciolate Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 10 agosto 2022) La storia sta mettendo in evidenza un problema fin qui sottovalutato, vale a dire le conseguenze del ripopolamento a fini venatori. Isono sempre meno selvatici, a causa degli incroci fatti negli anni per aumentare il peso delle prede ed il numero delle cucciolate

