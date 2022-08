Cina, sei milioni di auto elettriche vendute a fine anno. Il record si avvicina (Di mercoledì 10 agosto 2022) A fine anno in Cina si saranno venduti sei milioni di auto elettriche. E forse anche di più. E’ quanto sostiene la China Passenger Car Association, sottolineando che si tratterebbe di una cifra record. La stessa associazione ha provveduto ad alzare le stime per il 2022, che inizialmente erano ferme a 5,5 milioni: questo perché si è basata su numeri che mostrano come le consegne di veicoli a batteria siano più che raddoppiate a luglio, raggiungendo circa 486.000 unità. In pratica, il 27% di quota di mercato. Un mercato anch’esso in crescita, dal momento che rispetto al 2021 ha contato il 20% di immatricolazioni in più. In questo contesto, l’ascesa dei veicoli elettrici nel paese della Grande Muraglia è incontrovertibile, se è vero che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ainsi sarvenduti seidi. E forse anche di più. E’ quanto sostiene la China Passenger Car Association, sottolineando che si tratterebbe di una cifra. La stessa associazione ha provveduto ad alzare le stime per il 2022, che inizialmente erano ferme a 5,5: questo perché si è basata su numeri che mostrano come le consegne di veicoli a batteria siano più che raddoppiate a luglio, raggiungendo circa 486.000 unità. In pratica, il 27% di quota di mercato. Un mercato anch’esso in crescita, dal momento che rispetto al 2021 ha contato il 20% di immatricolazioni in più. In questo contesto, l’ascesa dei veicoli elettrici nel paese della Grande Muraglia è incontrovertibile, se è vero che ...

