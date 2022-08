Cina, nessuna tolleranza per l'indipendenza di Taiwan (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Cina è disposta a "creare un ampio spazio per la riunificazione pacifica" con Taiwan, ma "non lascerà mai alcuno spazio per varie forme di attività separatiste per l'indipendenza" e "non promette ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Laè disposta a "creare un ampio spazio per la riunificazione pacifica" con, ma "non lascerà mai alcuno spazio per varie forme di attività separatiste per l'" e "non promette ...

MaryDeBe72 : RT @MediasetTgcom24: Cina: 'Nessuna tolleranza per indipendenza di Taiwan' #cina #ufficiopergliaffariditaiwan #taiwan - MediasetTgcom24 : Cina: 'Nessuna tolleranza per indipendenza di Taiwan' #cina #ufficiopergliaffariditaiwan #taiwan - Potito40709597 : @PaoloBorg Non c’è nessuna forza a questo mondo che potrà fermare il raggiungimento degli obiettivi che la Cina si è data. Cit. Xi Jinping - Enzo51387079 : Gli usa stanno cercando in tutti i modi la guerra nucleare,sono continuamente a provocare Russia Cina Corea Iran.Qu… - Manuel31816032 : @CarloPorro @fattoquotidiano Non ci sarà nessuna fine, perché alla Cina non conviene. -