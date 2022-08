Cina annuncia fine esercitazioni attorno a Taiwan

Agenzia_Ansa : Nancy Pelosi a Taiwan: 'Per sostenere la sua vivace democrazia' . La Cina annuncia importanti esercitazioni militar… - Tg3web : La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi è arrivata a Taiwan, dove avrà una ser… - AmbCina : Il Ministero degli Affari Esteri annuncia contromisure in risposta alla visita di #NancyPelosi a #Taiwan. 1. Annul… - globalistIT : - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: INDICI ASIATICI IN ROSSO, SALE L'INFLAZIONE CINESE #Nikkei????-0,7%, #HSI????-2%, #Shanghai????-0,3%, #Kospi????-0,6% #Cina, #infl… -

Il governo cinese ha annunciato la fine delle esercitazioni militari lanciate in reazione alla visita della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi a Taiwan."Tutti i compiti nell'ambito delle attività ...Taiwan non è mai stato uno Stato, e il suo status come parte dellaè inalterabile", si legge in un passaggio del libro bianco. La missione del Partito comunista per la risoluzione della ...Il governo cinese ha annunciato la fine delle esercitazioni militari lanciate in reazione alla visita della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi a Taiwan. “Tutti i compiti nell’ambito delle attività ...Roma, 10 ago. (askanews) - Il governo cinese ha annunciato la fine delle esercitazioni militari lanciate in reazione alla visita della speaker ...