Cina, allarme nuovo virus: distrugge fegato e reni (Di mercoledì 10 agosto 2022) In Cina, i medici hanno riscontrato 35 casi di Langya virus nelle province di Shandong e dell’Henan. La malattia è ben più insidiosa del Covid e il tasso di mortalità molto elevato. Per ora i casi sono pochi ma la situazione va assolutamente monitorata, vista la mortalità della malattia. Cos’è il Langya virus Questo nuovo virus cinese, del genere henipavirus, attacca la funzionalità di fegato e reni e teoricamente può causare la morte fino al 75% dei casi. Gli esperti lo hanno identificato nei tamponi faringei grazi all’analisi metagenomica e poi all’isolamento del patogeno. Una similitudine con il Covid è che questo virus trova nei pipistrelli il suo ospite naturale e che può infettare anche gli esseri umani, come dimostrano i 35 ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 10 agosto 2022) In, i medici hanno riscontrato 35 casi di Langyanelle province di Shandong e dell’Henan. La malattia è ben più insidiosa del Covid e il tasso di mortalità molto elevato. Per ora i casi sono pochi ma la situazione va assolutamente monitorata, vista la mortalità della malattia. Cos’è il LangyaQuestocinese, del genere henipa, attacca la funzionalità die teoricamente può causare la morte fino al 75% dei casi. Gli esperti lo hanno identificato nei tamponi faringei grazi all’analisi metagenomica e poi all’isolamento del patogeno. Una similitudine con il Covid è che questotrova nei pipistrelli il suo ospite naturale e che può infettare anche gli esseri umani, come dimostrano i 35 ...

infoitsalute : Allarme per nuovo virus scoperto in Cina: cosa sappiamo sul “Langya” - VVincenzino : Quando il 10 Agosto, un giorno che dovrebbe essere di vacanze e spensieratezza leggi 'allarme nuovo virus dalla Cin… - NotizieNews2 : Cina, allarme per un nuovo virus con mortalità alta - qui_finanza : Allarme per nuovo virus scoperto in Cina: cosa sappiamo sul “Langya” - infoitsalute : Arriva dalla Cina l'allarme per un nuovo virus: “mortalità al 70%, attacca fegato e reni” -