Cimitero di Salerno, emergenza alberi: trenta sono da abbattere (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCi sono 30 alberi da abbattere con urgenza all'interno del Cimitero di Salerno, secondo un'analisi delle alberature presenti commissionata proprio dall'amministrazione comunale di Salerno in seguito alla caduta di alcuni tronchi. La notizia è emersa a margine della riunione della Commissione Trasparenza, presieduta dal consigliere Antonio Cammarota che ha invitato il direttore del Cimitero a chiarire i contorni dell'ingresso di un gregge di pecore capre che venerdì scorso ha invaso il Cimitero di Salerno. Il gregge è entrato da un muro situato nella parte alta del camposanto, una zona chiusa e quindi in perfetta sicurezza: gli ovini hanno scavalcato un muro di cinta. La ricostruzione fatta dal direttore del ...

