Ciclismo su pista, Europei 2022: i favoriti gara per gara. Tante carte importanti per l'Italia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Prenderanno il via domani 11 agosto da Monaco di Baviera i Campionati Europei di Ciclismo su pista. La prestigiosa rassegna continentale è stata inserita all'interno della manifestazione multidisciplinare degli European Championships 2022. Tantissime gare in programma, con diverse possibilità per gli azzurri di andare a medaglia. I primi titoli Europei verranno assegnati nella giornata di venerdì 12 agosto, partendo dalle prove a squadre. La prima finale sarà quella dell'Inseguimento a squadre femminile dove le padrone di casa saranno le favorite d'obbligo. La grande Lisa Brennauer tenterà di portare il suo team all'oro prima di ritirarsi, come annunciato, al termine della rassegna. In campo maschile invece le assenze contemporanee di Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni hanno ...

