Ciclismo | Kristoff vince il Franco-Belge Dainese 5° verso gli Europei | caduta di Nizzolo

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Alexanderha vinto il Circuit, corsa di un giorno in terra belga giunta alla sua 81ma edizione. Il norvegese si è imposto sul traguardo di La Louviere dopo 175 km ricchi di saliscendi. L’alfiere della Intermarché-Wanty-Gobert ha trionfato in una volata ristretta, riuscendo a regolare ben tre padroni di casa: Dries van Gestel (TotalEnergies), Victor Campenaerts (Lotto Soudal), Jasper de Buyst (Lotto Soudal). L’azione decisiva è partita all’inizio dell’ultimo giro del circuito finale. Buon quinto posto per Alberto, che ha regolato il grosso del gruppo: il portacolori del Team DSM si sta preparando per gli, dove sarà la ruota veloce dell’Italia e dove dovrebbe fronteggiare proprio. Da segnalare il ritiro dell’eritreo Biniam Girmay e il nostro ...

... pista, mountain - bike e BMX Freestyle Park di, in programma da domani al 21 agosto a ... il norvegese Alexander(2017) e gli italiani Matteo Trentin (2018), Elia Viviani (2019) e ......In un periodo di stallo senza grandi corse come quello che sta attualmente vivendo il, tra ... Il primo trasferimento in assoluto è stato quello di Alexander; l'esperto norvegese ... Circuit Franco-Belge - Kristoff da antologia! Parte da lontano, si stacca, rientra e vince: rivivi la volata Oltre 700 i partecipanti in rappresentanza di 41 nazioni. Saranno undici gli Azzurri al via, sei donne e cinque uomini ...Domenica 14 agosto andrà in scena a Monaco di Baviera la prova in linea al maschile dei Campionati Europei di Ciclismo 2022. Il primo grande appuntamento per nazionali della stagione delle due ruote v ...