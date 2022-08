Ciclismo, Europei 2022: i favoriti. Demare e Jakobsen gli uomini da battere, l’Italia si affida a Dainese (Di mercoledì 10 agosto 2022) Domenica 14 agosto andrà in scena a Monaco di Baviera la prova in linea al maschile dei Campionati Europei di Ciclismo 2022. Il primo grande appuntamento per nazionali della stagione delle due ruote vedrà sfidarsi tanti dei nomi più altisonanti del Vecchio Continente, a caccia della sempre più prestigiosa maglia blu-stellata. l’Italia viene da quattro successi consecutivi nelle ultime quattro stagioni, ma il campione in carica Sonny Colbrelli non potrà ovviamente tentare di difendere il titolo a causa dei noti problemi di salute. Il percorso della prova sembra inevitabilmente favorire un arrivo in volata, soprattutto alla luce del circuito finale completamente pianeggiante, ma in corse come queste l’insidia è sempre dietro l’angolo. Tutte le formazioni più forti hanno portato il loro miglior velocista. I primi della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Domenica 14 agosto andrà in scena a Monaco di Baviera la prova in linea al maschile dei Campionatidi. Il primo grande appuntamento per nazionali della stagione delle due ruote vedrà sfidarsi tanti dei nomi più altisonanti del Vecchio Continente, a caccia della sempre più prestigiosa maglia blu-stellata.viene da quattro successi consecutivi nelle ultime quattro stagioni, ma il campione in carica Sonny Colbrelli non potrà ovviamente tentare di difendere il titolo a causa dei noti problemi di salute. Il percorso della prova sembra inevitabilmente favorire un arrivo in volata, soprattutto alla luce del circuito finale completamente pianeggiante, ma in corse come queste l’insidia è sempre dietro l’angolo. Tutte le formazioni più forti hanno portato il loro miglior velocista. I primi della ...

