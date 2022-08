Chi: “Ilary Blasi è stata tradita dall’amico Emanuele, lui l’ha ingannata. Francesco Totti è circondato da tentatrici, ma fino all’ultimo ha fatto finta di niente” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non passa giorno senza che la saga della separazione tra Totti e la Blasi si arricchisca di nuovi gustosi dettagli. I protagonisti avevano chiesto di evitare speculazioni e di rispettare la riservatezza della famiglia, ma spuntano ovunque dichiarazioni di amici (o presunti tali) e ricostruzioni sugli ultimi mesi del matrimonio tra l’ex calciatore e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Dopo lo scoop di ieri del Corriere della sera, ad ora ancora non smentito, che riporta le indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi, il settimanale Chi fa il punto sulle vacanze e sul “doppio gioco” di Emanuele, storico amico della Blasi che non le avrebbe raccontato tutta la verità sulla Bocchi. A proposito della quale parla a sorpresa anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Tommaso Eletti. Ilary ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non passa giorno senza che la saga della separazione trae lasi arricchisca di nuovi gustosi dettagli. I protagonisti avevano chiesto di evitare speculazioni e di rispettare la riservatezza della famiglia, ma spuntano ovunque dichiarazioni di amici (o presunti tali) e ricostruzioni sugli ultimi mesi del matrimonio tra l’ex calciatore e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Dopo lo scoop di ieri del Corriere della sera, ad ora ancora non smentito, che riporta le indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi, il settimanale Chi fa il punto sulle vacanze e sul “doppio gioco” di, storico amico dellache non le avrebbe raccontato tutta la verità sulla Bocchi. A proposito della quale parla a sorpresa anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Tommaso Eletti....

