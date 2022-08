"Chi fa il leader..." stretta sul Terzo polo, accordo vicino Renzi-Calenda (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Se son rose fioriranno". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervistato da Massimo Giannini commenta il possibile accordo con Azione di Carlo Calenda per il Terzo polo. L'incontro decisivo, spiega l'ex premier, ci sarà domani giovedì 11 agosto. Serviranno altre 24 ore, dunque, per capire se i due segretari riusciranno a trovare un'intesa dopo lo strappo di Calenda che ha stracciato l'accordo con il Pd di Erico Letta lasciando la coalizione in cui restano +Europa, Verdi, Sinistra Italiana. "Il Terzo polo c'è da tanto tempo, la domanda è se riusciremo a rappresentarlo in modo serio, abbiamo tempo fino a venerdì. Non abbiamo ancora concluso. Io penso che domani dobbiamo vederci con Carlo Calenda ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Se son rose fioriranno". Così Matteodi Italia Viva, intervistato da Massimo Giannini commenta il possibilecon Azione di Carloper il. L'incontro decisivo, spiega l'ex premier, ci sarà domani giovedì 11 agosto. Serviranno altre 24 ore, dunque, per capire se i due segretari riusciranno a trovare un'intesa dopo lo strappo diche ha stracciato l'con il Pd di Erico Letta lasciando la coalizione in cui restano +Europa, Verdi, Sinistra Italiana. "Ilc'è da tanto tempo, la domanda è se riusciremo a rappresentarlo in modo serio, abbiamo tempo fino a venerdì. Non abbiamo ancora concluso. Io penso che domani dobbiamo vederci con Carlo...

AlexBazzaro : Un leader di un partito dato al 2%, spiega con interviste a tutta pagina chi dovrà sedere a Palazzo Chigi. Non manc… - petergomezblog : Elezioni, diretta – Letta: “Meloni cerca di incipriarsi, ma difficile cambiare immagine”. Lei: “Misogino, no lezion… - marcodimaio : L’ondata di offese contro @GuidoCrosetto (e altri prima di lui) è sintomatica del clima creato da chi negli anni ha… - TIZBAN1 : @PetrazzuoloF Ah ah ah ah ah ' uniti si vince?? Con questi #cadaveri crede di vincere, ma dove vivi, te che volevi… - casino90210 : @Darionico23 @robyroby1974 @Antonel24480189 @a_meluzzi Quale signor Nessuno che chiede soldi? Io non seguo nessuno… -