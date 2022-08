Chi è il giudice super partes che ha mandato l’Fbi da Trump a Mar-a-Lago (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’anno scorso il presidente Biden ha affidato la guida del dipartimento di Giustizia a Merrick Garland, un giudice della Corte d’appello prudente noto come un moderato in grado di creare consensi. Il compito di Garland, ex procuratore federale, era quello di ricostruire la fiducia nella vasta e potente agenzia di polizia dopo la tumultuosa presidenza Trump, e di convincere l’opinione pubblica e i legislatori di essere un procuratore generale apolitico, nonostante dovesse affrontare alcune delle questioni politiche più controverse della nazione. Ma lunedì l’insolita perquisizione dell’Fbi nella tenuta di Mar-a-Lago dell’ex presidente Donald Trump ha messo Garland al centro di un’enorme tempesta politica. La perquisizione è stata elogiata dai democratici che speravano che il dipartimento di Giustizia ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’anno scorso il presidente Biden ha affidato la guida del dipartimento di Giustizia a Merrick Garland, undella Corte d’appello prudente noto come un moderato in grado di creare consensi. Il compito di Garland, ex procuratore federale, era quello di ricostruire la fiducia nella vasta e potente agenzia di polizia dopo la tumultuosa presidenza, e di convincere l’opinione pubblica e i legislatori di essere un procuratore generale apolitico, nonostante dovesse affrontare alcune delle questioni politiche più controverse della nazione. Ma lunedì l’insolita perquisizione delnella tenuta di Mar-a-dell’ex presidente Donaldha messo Garland al centro di un’enorme tempesta politica. La perquisizione è stata elogiata dai democratici che speravano che il dipartimento di Giustizia ...

LaVeritaWeb : La senatrice del Pd rivendica i 24.000 euro scoperti l’estate scorsa in una cuccia nella residenza a Capalbio: «Far… - Sercit1 : RT @ilgiornale: Si chiama Bruce Reinhart il giudice che ha concesso l’autorizzazione all’irruzione in quel di Mar-a-Lago nella tenuta di Do… - GermanoDottori : RT @ilgiornale: Si chiama Bruce Reinhart il giudice che ha concesso l’autorizzazione all’irruzione in quel di Mar-a-Lago nella tenuta di Do… - Swiety000 : RT @ilgiornale: Si chiama Bruce Reinhart il giudice che ha concesso l’autorizzazione all’irruzione in quel di Mar-a-Lago nella tenuta di Do… - ilgiornale : Si chiama Bruce Reinhart il giudice che ha concesso l’autorizzazione all’irruzione in quel di Mar-a-Lago nella tenu… -