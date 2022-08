Chi è il giudice che ha autorizzato l’irruzione dell’Fbi a casa Trump (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si chiama Bruce Reinhart il giudice che ha concesso l’autorizzazione all’irruzione in quel di Mar-a-Lago nella tenuta di Donald Trump. Prodotto di Princeton, ex pubblico ministero, avvocato difensore, è noto per la sua meticolosità. Magistrato dal 2018, Reinheart appare come una figura molto rispettata all’interno della comunità legale della dorata contea di Palm Beach. Ha InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si chiama Bruce Reinhart ilche ha concesso l’autorizzazione alin quel di Mar-a-Lago nella tenuta di Donald. Prodotto di Princeton, ex pubblico ministero, avvocato difensore, è noto per la sua meticolosità. Magistrato dal 2018, Reinheart appare come una figura molto rispettata all’interno della comunità legale della dorata contea di Palm Beach. Ha InsideOver.

LaVeritaWeb : La senatrice del Pd rivendica i 24.000 euro scoperti l’estate scorsa in una cuccia nella residenza a Capalbio: «Far… - andvaccaro : Paolo Borsellino, chi era il giudice ucciso dalla mafia - giudice_flora : RT @GiocatricePerTE: Tutti e sei sono stati un DISASTRO. #VaccineSideEffects #VaccineDeaths Da medico mi vergogno di costoro che mai si… - giudice_flora : RT @distefanoTW: Nessuno può abbassare le tasse se non è pronto a trattare come carta igienica letterine e procedure d’infrazione della Ue… - giudice_flora : RT @Noi_briganti: ????? CACCIAMOLI VOTANDO CHI LI HA COMBATTUTI ????? -