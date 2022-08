Cerchi e Fori, spettacoli gratuiti per il centro di Roma (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono iniziate il 4 e proseguiranno fino al 23 agosto le serate estive di Roma. Le serate si arricchiscono di nuovi appuntamenti con “Cerchi e Fori”. Una rassegna di eventi gratuiti di venti giorni. Si alterneranno artisti di strada che danno vita a spettacoli di musica, danza, teatro, circo, clownerie, magia e tanto altro – che animano, dalle 20.30 alle 23.30, via dei Cerchi e via dei Fori Imperiali. Per l’occasione vengono straordinariamente pedonalizzate integralmente la sera, negli orari in cui si tengono gli spettacoli. Cos’è Cerchi e Fori E’ un’iniziativa promossa da Roma Capitale. E’ in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il coordinamento organizzativo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono iniziate il 4 e proseguiranno fino al 23 agosto le serate estive di. Le serate si arricchiscono di nuovi appuntamenti con “”. Una rassegna di eventidi venti giorni. Si alterneranno artisti di strada che danno vita adi musica, danza, teatro, circo, clownerie, magia e tanto altro – che animano, dalle 20.30 alle 23.30, via deie via deiImperiali. Per l’occasione vengono straordinariamente pedonalizzate integralmente la sera, negli orari in cui si tengono gli. Cos’èE’ un’iniziativa promossa daCapitale. E’ in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il coordinamento organizzativo ...

CorriereCitta : Cerchi e Fori, spettacoli gratuiti per il centro di Roma - gioalbarosa : RT @LuceverdeRoma: ? #Roma #Evento - via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi ???? Spettacoli di strada, musica, danze, teatro, circo e mag… - CittadinidiTwtt : RT @LuceverdeRoma: ? #Roma #Evento - via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi ???? Spettacoli di strada, musica, danze, teatro, circo e mag… - LuceverdeRoma : ? #Roma #Evento - via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi ???? Spettacoli di strada, musica, danze, teatro, circo… - PietroPichierri : RT @LuceverdeRoma: ? #Roma #Evento - via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi ??Spettacoli di strada, musica, danze, teatro, circo e magia… -