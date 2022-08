“Cerca di incipriarsi”. Letta, frase vergognosa: la Meloni lo zittisce così (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Non ho bisogno di incipriarmi, Letta tradisce misoginia": Giorgia Meloni risponde al segretario del Pd dopo una sua recente dichiarazione durante la conferenza stampa nella sede di +Europa. Il leader dem, in particolare, aveva detto: "È evidente che Giorgia Meloni sta Cercando di cambiare immagine, di riposizionarsi e di incipriarsì. Ma mi sembra un po' complicato, perché se i punti di riferimento sono Orban, sono esattamente l'opposto di quello che dice". Immediata e piccata la risposta della presidente di Fratelli d'Italia, che su Facebook ha scritto: "Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell'idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di "incipriarmi" per essere credibile. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Non ho bisogno di incipriarmi,tradisce misoginia": Giorgiarisponde al segretario del Pd dopo una sua recente dichiarazione durante la conferenza stampa nella sede di +Europa. Il leader dem, in particolare, aveva detto: "È evidente che Giorgiastando di cambiare immagine, di riposizionarsi e di incipriarsì. Ma mi sembra un po' complicato, perché se i punti di riferimento sono Orban, sono esattamente l'opposto di quello che dice". Immediata e piccata la risposta della presidente di Fratelli d'Italia, che su Facebook ha scritto: "Caro, al netto della misoginia che questatradisce e dell'idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di "incipriarmi" per essere credibile. ...

