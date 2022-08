Centrodestra, la flat tax non basta: ecco cos’altro ci vuole (Di mercoledì 10 agosto 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Tra i temi che il Centrodestra porta avanti da sempre c’è la flat tax, cioè una tassa piatta da applicarsi su una parte del reddito dichiarato da professionisti e imprese. Salvini parla del 15%, Berlusconi del 23%. In realtà la flat tax esiste già dal 2019, introdotta dal governo gialloverde, su richiesta della Lega, con la legge finanziaria approvata nel dicembre 2018. Da allora tutte le partite Iva che fatturano fino a 65.000 euro annui (in regime fiscale dei minimi o forfettario) pagano il 15% sul 78% del reddito dichiarato, senza oneri per il contribuente di conservare scontrini, fatture o altri giustificativi, con esclusione delle categorie aderenti dagli odiosi studi di settore e strumenti successivi. Fino al 30 giugno 2022 i cosiddetti forfettari erano anche esclusi dall’obbligo della ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 10 agosto 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Tra i temi che ilporta avanti da sempre c’è latax, cioè una tassa piatta da applicarsi su una parte del reddito dichiarato da professionisti e imprese. Salvini parla del 15%, Berlusconi del 23%. In realtà latax esiste già dal 2019, introdotta dal governo gialloverde, su richiesta della Lega, con la legge finanziaria approvata nel dicembre 2018. Da allora tutte le partite Iva che fatturano fino a 65.000 euro annui (in regime fiscale dei minimi o forfettario) pagano il 15% sul 78% del reddito dichiarato, senza oneri per il contribuente di conservare scontrini, fatture o altri giustificativi, con esclusione delle categorie aderenti dagli odiosi studi di settore e strumenti successivi. Fino al 30 giugno 2022 i cosiddetti forfettari erano anche esclusi dall’obbligo della ...

