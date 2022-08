Ceglie Messapica | premio letterario a “Sangue di Giuda” Premiazione nei giorni scorsi

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Di seguito il comunicato: Giovedì 4 agosto alle ore 20.00 presso il Castello Ducale disi è svolta la cerimonia di consegna delNazionale “Città di” adi(Minimum fax) di Graziano Gala. Erano presenti le autorità civili (Angelo Palmisano il sindaco della città, Antonello Laveneziana assessore alla cultura e Luigi Caroli consigliere regionale), religiose (Monsignor Gianfranco Gallone, Nunzio Apostolico in Zambia) e i finalisti Navid Carucci con La luce di Akbar, il romanzo dell’Impero Moghul (la Lepre edizioni), Omar Di Monopoli con Brucia l’aria (Feltrinelli) e Andrea Donaera Lei che non tocca mai terra (NN editore). Nel orso della serata sono stati assegnati, inoltre, il ...

Fino al 15 settembre, i trulli, le terrazze e le mura storiche di Ceglie Messapica, in Puglia, ospitano il progetto Nucré, una rassegna diffusa di arte contemporanea con diversi nomi importanti.