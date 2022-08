Caso De Jong: insulti dai tifosi del Barca, più vicino l’accordo col Chelsea – VIDEO (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sempre più incandescente il Caso De Jong: i tifosi del Barcellona lo insultano e nel frattempo il Chelsea si avvicina Ci si mettono anche i tifosi del Barcellona ad allontanare sempre di più Frenkie De Jong, insultato all’arrivo al centro sportivo blaugrana. #FCB??? Graves insultos a Frenkie De Jong a su llegada a la Ciutat Esportiva?? ¡Bájate el sueldo, p****!? @DBR8 pic.twitter.com/Kq8L0SGQKP— Diario SPORT (@sport) August 10, 2022 Senza le cessione del centrocampista olandese, infatti, il club non potrà iscrivere alcuni nuovi acquisti per la stagione, anche se dopo il rifiuto al Manchester United, secondo il Times, l’accordo con il Chelsea pare invece avvicinarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sempre più incandescente ilDe: idel Barcellona lo insultano e nel frattempo ilsi avvicina Ci si mettono anche idel Barcellona ad allontanare sempre di più Frenkie De, insultato all’arrivo al centro sportivo blaugrana. #FCB??? Graves insultos a Frenkie Dea su llegada a la Ciutat Esportiva?? ¡Bájate el sueldo, p****!? @DBR8 pic.twitter.com/Kq8L0SGQKP— Diario SPORT (@sport) August 10, 2022 Senza le cessione del centrocampista olandese, infatti, il club non potrà iscrivere alcuni nuovi acquisti per la stagione, anche se dopo il rifiuto al Manchester United, secondo il Times,con ilpare invece avvicinarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

