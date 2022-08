enpaonlus : CAMEROTA (SA), MAXI SCHIUSA: NASCONO 49 TARTARUGHE CARETTA CARETTA | - sardanews : Caretta Caretta in sacco iuta-plastica, salvata da Forestale - Sardegna - ioloraccolgo : Caretta Caretta in sacco iuta-plastica, salvata da Forestale - ragusaoggi : Spiagge pulite, Aiello e la Caretta Caretta: “Ha il radar? Non può fermarsi a Kastalia?”. VIDEO - arpaveneto : Nel bollettino #inforMARE di luglio trovi anche una tartaruga caretta caretta ?? Avvistata dai tecnici #Arpav di fro… -

Un turista milanese che nuotava vicino alla spiaggia di Barisoni a Tertenia (Ogliastra), si è imbattuto in un esemplare di tartarugache era completamente ingarbugliata con un sacco di iuta e plastica. Forse lo aveva scambiato per cibo poiché erano presenti delle fibre anche nel becco. Il turista è riuscito a prendere la ..."Mi fanno il discorso della. Ha forse il radar laperché debba fermarsi qui Perché non può andare a Kastalia o altro Perché proprio qui, solo in questo punto". E ... Tartarughe Caretta Caretta, sul litorale domitio si è in attesa della schiusa delle uova | Era completamente ingarbugliata in un sacco di iuta e plastica. A salvare l’esemplare di Caretta Caretta, vicino alla spiaggia di Barisoni a Tertenia, è stato un turista milanese che stava nuotando e ...Tertenia. Soccorsa una tartaruga marina Nel pomeriggio dell'8 agosto, un turista milanese, mentre nuotava vicino alla spiaggia in località Barisoni (Tertenia), si è imbattuto in un esemplare di tartar ...