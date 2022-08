AnsaMarche : Carceri: Ascoli, bloccato pacco con 8 cellulari per detenuto. Uilpa Marche, destinatario 'a alta sicurezza',erano p… -

Agenzia ANSA

Erano destinati ad un detenuto ad "alta sicurezza" gli otto telefoni cellulari che la polizia penitenziaria ha intercettato lunedì scorso nel carcere diPiceno. Il 'destinatario' dei telefonini, detenuto di origini siciliane, ha però dichiarato di non conoscere il mittente. Ne ha dato notizia oggi il segretario regionale della Uilpa Marche ......caso di suicidio nelle nostre, anzi. Nell'ultima settimana soltanto sono stati 5, e di chi non c'è più ignoriamo le storie: c'è stata una donna a Rebibbia, un uomo a Brescia, uno ad... Carceri: Ascoli, bloccato pacco con 8 cellulari per detenuto - Cronaca ASCOLI - Bloccato un pazzo con otto cellulari destinato ad un detenuto "ad alta sicurezza" di origini siciliane detenuto ad Ascoli Piceno. Il destinatario dei telefonini, ...Erano destinati ad un detenuto ad "alta sicurezza" gli otto telefoni cellulari che la polizia penitenziaria ha intercettato lunedì scorso nel carcere di Ascoli Piceno. (ANSA) ...