Capello sicuro: “L’obiettivo in campionato del Napoli”, poi il paragone tra Osimhen, Vlahovic e Lukaku (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nell’edizione odierna de Il Mattino, l’allenatore Fabio Capello ha detto la sua sulla nuova Serie A che è in procinto di partire il 14 agosto e ovviamente, ha espresso la sua opinione anche sul rivoluzionato Napoli di Spalletti. Sul tecnico di Certaldo: “Spero che Luciano attenda all’uscio, con pazienza, tutti questi “professori” che a Napoli stanno creando un’atmosfera negativa: ci sarà da divertirsi”. Su Koulibaly: “Non avere più uno come lui, vuol dire perdere certezze in un reparto, come quella della difesa, dove c’è sempre bisogno di esperienza. Indubbiamente il Napoli ora è cambiato”. Su Osimhen: “Sotto l’aspetto puramente tecnico deve ancora crescere, Spalletti lo aiuterà a farlo. Certamente, è una grande realtà, un attaccante moderno, attaccante possente. In questa Serie A è a livello ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nell’edizione odierna de Il Mattino, l’allenatore Fabioha detto la sua sulla nuova Serie A che è in procinto di partire il 14 agosto e ovviamente, ha espresso la sua opinione anche sul rivoluzionatodi Spalletti. Sul tecnico di Certaldo: “Spero che Luciano attenda all’uscio, con pazienza, tutti questi “professori” che astanno creando un’atmosfera negativa: ci sarà da divertirsi”. Su Koulibaly: “Non avere più uno come lui, vuol dire perdere certezze in un reparto, come quella della difesa, dove c’è sempre bisogno di esperienza. Indubbiamente ilora è cambiato”. Su: “Sotto l’aspetto puramente tecnico deve ancora crescere, Spalletti lo aiuterà a farlo. Certamente, è una grande realtà, un attaccante moderno, attaccante possente. In questa Serie A è a livello ...

