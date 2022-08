Caos M5s, Grillo "può essere cacciato". E si fa strada il tandem Di Battista-Casaleggio (Di mercoledì 10 agosto 2022) È il destino di chi fonda movimenti. Per il sociologo Domenico De Masi, da sempre vicino ai 5Stelle, la sorte di Beppe Grillo potrebbe non essere diversa da quella di altri leader e, parafrasando le parole di Alessandro Di Battista, e di "padri padroni". In una intervista a Repubblica De Masi spiega che Giuseppe Conte gli ha chiesto di candidarsi con il M5s ma non lo farà: "Ho 84 anni (...) se dovessi mettermi a lavorare per 10 ore al giorno nelle commissioni parlamentari, rinuncerei a tante cose strepitose. Preferisco tenere bassi i consumi". Per il sociologo la vita del Movimento 5 Steelle è ancora lunga nonostante i sondaggi e le scissioni: "Gli addii di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista? La parabola del partito è ancora lunga. Ne riparleremo tra qualche anno". Dietro l'angolo il nuovo progetto politico ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 10 agosto 2022) È il destino di chi fonda movimenti. Per il sociologo Domenico De Masi, da sempre vicino ai 5Stelle, la sorte di Beppepotrebbe nondiversa da quella di altri leader e, parafrasando le parole di Alessandro Di, e di "padri padroni". In una intervista a Repubblica De Masi spiega che Giuseppe Conte gli ha chiesto di candidarsi con il M5s ma non lo farà: "Ho 84 anni (...) se dovessi mettermi a lavorare per 10 ore al giorno nelle commissioni parlamentari, rinuncerei a tante cose strepitose. Preferisco tenere bassi i consumi". Per il sociologo la vita del Movimento 5 Steelle è ancora lunga nonostante i sondaggi e le scissioni: "Gli addii di Luigi Di Maio e Alessandro Di? La parabola del partito è ancora lunga. Ne riparleremo tra qualche anno". Dietro l'angolo il nuovo progetto politico ...

