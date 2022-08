Calendario Europei tuffi grandi altezze Roma 2022 | orari | programma | tv | streaming | finali giorno per giorno

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Dal 18 al 20 agosto, per la prima volta nella rassegna continentale, vi saranno idallaaltezza, specialità super spettacolare che andrà a completare ildeglidegli sport acquatici a, comprendente nuoto in corsie,, nuoto di fondo e nuoto artistico. Una novità assoluta perché, come detto, mai questa disciplina era stata presente, contrariamente ad esempio ai Mondiali e alle Olimpiadi. Cinque gli azzurri al via di questa competizione, ovvero 2 donne e 3 uomini: Elisa Cosetti (Triestina Nuoto) e Veronica Papa (Aurelia Nuoto); Alessandro De Rose (Aurelia Nuoto), Andrea Barnaba (Triestina Nuoto), Davide Baraldi (CC Milano). Fari puntati su De Rose, bronzo nella rassegna iridata a Budapest nel 2017 e grande esponente di questa specialità. ...

