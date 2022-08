"Calenda-Renzi Ininfluenti". Tajani demolisce il terzo polo

(Di mercoledì 10 agosto 2022) La preoccupazione in casa Forza Italia per la nascita delè pari a zero, parola di. Il coordinatore azzurro è tranchant: “Un voto a loro è un voto sprecato”

aldotorchiaro : ItaliaViva-Azione trattano: lista unica, simbolo unico, una front runner donna per il #TerzoPolo. Si negozia sulle… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Calenda gonfiato: vale solo il 2% Che vada con il Pd o corra da solo, il fondato… - BelpietroTweet : Che vada con il Pd o corra da solo, il fondatore di Azione ha voti inversamente proporzionali al suo ego e alla sua… - Forever5Stelle : RT @petergomezblog: Quando Calenda disse ad Accordi&Disaccordi: “Non mi alleo con Renzi, l’ho detto 18 milioni di volte. Ecco cosa mi fa in… - Aringoogle : RT @bravimabasta: Grazie a Matteo Renzi e Carlo Calenda per avermi chiesto di candidarmi. Ho accettato volentieri perché penso che l'Italia… -

Stanno facendo un filo spietato agli elettori del Centrodestra sperando cadano nel trappolone. Perchésono il gatto e la volpe della sinistra italiana , hanno in tasca la tessera del Pd, partito di cui uno è tuttora europarlamentare e l'altro ne è addirittura stato segretario. Certi ...Verso le elezioni: l'inizio della campagna elettorale in tempo realerancori e capricci dei due galli nel pollaio del Centro: "Accordo connon scontato. Sarò io a ...La preoccupazione in casa Forza Italia per la nascita del terzo polo è pari a zero, parola di Tajani. Il coordinatore azzurro è tranchant: “Un voto a loro è un voto sprecato” ...ROMA (ITALPRESS) - 'Ormai sono molto prudente perchè mi è saltato un matrimonio pochi giorni fa. Spero di sì, abbiamo programmi comuni e ...