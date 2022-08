Calenda ottimista: «Con Renzi lista unica con i due loghi. Bonino? Non rispondo alle volgarità» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Che un accordo alla fine tra Italia Viva e Azione possa concludersi ne è ormai convinto anche Carlo Calenda. In attesa del faccia a faccia con Matteo Renzi, che lo stesso senatore ha annunciato per domani, l’ex ministro non si sbilancia ma mantiene ottimismo. Intervistato al Tg4, Calenda dice di voler restare «molto prudente, m’è saltato un matrimonio poco tempo fa», scherza parlando dello strappo con Enrico Letta. Ma battute a parte, lui spera che sarà un sì: «Abbiamo programmi comuni, l’obiettivo comune di mantenere Draghi a palazzo Chigi, ormai sono scottato e sono molto prudente». La trattativa sarebbe ormai in fase avanzata. Calenda assicura almeno che nell’intesa è previsto che «saranno presenti i loghi dei due partiti e stiamo lavorando a una lista ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Che un accordo alla fine tra Italia Viva e Azione possa concludersi ne è ormai convinto anche Carlo. In attesa del faccia a faccia con Matteo, che lo stesso senatore ha annunciato per domani, l’ex ministro non si sbilancia ma mantiene ottimismo. Intervistato al Tg4,dice di voler restare «molto prudente, m’è saltato un matrimonio poco tempo fa», scherza parlando dello strappo con Enrico Letta. Ma battute a parte, lui spera che sarà un sì: «Abbiamo programmi comuni, l’obiettivo comune di mantenere Draghi a palazzo Chigi, ormai sono scottato e sono molto prudente». La trattativa sarebbe ormai in fase avanzata.assicura almeno che nell’intesa è previsto che «saranno presenti idei due partiti e stiamo lavorando a una...

capitanio_guido : @ItaliaViva @matteorenzi Sarò ottimista ma per me Calenda e Renzi o Renzi e Calenda con Draghi premier possono superare il 20% . - giodasebenico : Pausa, va. Che sono un ottimista e climate change o no, domani metto 4 viti e due alberi da frutto. Lasciamo il mar… - mptuitter : @DreamescapePs @Iostoconlanato Calenda ha sbagliato tutto fin qui. Per questo non sono ottimista. Ma questo non vuo… - mptuitter : @SimonellaD @BenedettaFrucci Vedi, io non sono ottimista sulla nascita del terzo polo, conoscendo Calenda. E come s… - Never_rus : @AFGiudice @borghi_claudio Ma chi è questo Calenda? Lo voteranno in 4, forse. Però sono ottimista. -