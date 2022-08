Calenda mette d’accordo Tajani e Letta, il vice di Forza Italia: «Impossibile allearsi con lui anche per noi: insulta tutti» (Di mercoledì 10 agosto 2022) È possibile immaginare un’alleanza tra Terzo polo e Forza Italia dopo le elezioni del 25 settembre? Antonio Tajani la esclude. Il motivo? Carlo Calenda. Il coordinatore nazionale di Forza Italia, ospite della trasmissione Controcorrente su Rete4, ha spiegato: «Non è possibile allearsi con delle persone litigiose come Calenda, litiga con tutti, insulta tutti. L’Italia ha bisogno di persone responsabili. Se uno non mantiene un impegno con un alleato, come può rispettare i patti con gli Italiani? Ha ragione Letta a indignarsi: non la penso come lui ma pacta sunt servanda (“I patti devono essere rispettati”, ndr)». E l’ex presidente del Parlamento Europeo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) È possibile immaginare un’alleanza tra Terzo polo edopo le elezioni del 25 settembre? Antoniola esclude. Il motivo? Carlo. Il coordinatore nazionale di, ospite della trasmissione Controcorrente su Rete4, ha spiegato: «Non è possibilecon delle persone litigiose come, litiga con. L’ha bisogno di persone responsabili. Se uno non mantiene un impegno con un alleato, come può rispettare i patti con glini? Ha ragionea indignarsi: non la penso come lui ma pacta sunt servanda (“I patti devono essere rispettati”, ndr)». E l’ex presidente del Parlamento Europeo ...

