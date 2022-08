Calenda bluffa, Renzi lo attende, Carfagna leader. La trattativa più pazza del mondo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono d’accordo che non sono d’accordo ma non hanno alcun dubbio che l’alleanza “si possa fare”. La trattativa fra Calenda e Renzi è stata definita da entrambi come “complessa”. La ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono d’accordo che non sono d’accordo ma non hanno alcun dubbio che l’alleanza “si possa fare”. Lafraè stata definita da entrambi come “complessa”. La ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

LaviniaPannacci : A me piace molto giocare a poker all’italiana con le mie amiche. Mai abbiamo visto un giocatore tanto scarso quant… - LaviniaPannacci : A me piace molto giocare a poker all’italiana con le mie amiche. Mai abbiamo visto un giocatore tanto scarso quan… - LaviniaPannacci : A me piace molto giocare a poker all’italiana con le mie amiche. Mai abbiamo visto un giocatore tanto scarso quanto… - santeper : Qualcuno bluffa in rete. Non si spiegano altrimenti le feroci critiche su Calenda che sottoscrive un patto con il P… - ABisciotti : @FurioGarbagnati Calenda bluffa per avere più seggi sicuri da Letta e mette veti per fare spazio a se stesso. Di fa… -