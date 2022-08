Calenda apre a Renzi: lavoriamo a un accordo. Trattativa sul listone. L?ex ministro vorrebbe il nome nel simbolo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si parlano, si annusano, trattano. E probabilmente oggi si vedono. Ma il Terzo polo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi non è ancora cosa fatta. Anzi l?intesa, vista la tentazione del... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si parlano, si annusano, trattano. E probabilmente oggi si vedono. Ma il Terzo polo tra Carloe Matteonon è ancora cosa fatta. Anzi l?intesa, vista la tentazione del...

AngeloCiocca : Che bello vedere che a sinistra litigano tra loro già prima di iniziare. Bonelli che dice di avere più voti di Cale… - EzioMorassutti : RT @LucaFerracci_1: #Calenda non mi entusiasma e mi fido il giusto, però: se #MatteoRenzi rilancia #Draghi #PdC, vagamente ne avrà parlato… - simsavit : RT @DarkLadyMouse: Renzi apre all'alleanza con Calenda: 'Io e Carlo uniti facciamo il botto'. Nel senso che lo scontro tra ego causerà un'… - rosarioT1970 : RT @LucaFerracci_1: #Calenda non mi entusiasma e mi fido il giusto, però: se #MatteoRenzi rilancia #Draghi #PdC, vagamente ne avrà parlato… - zazoomblog : Terzo Polo: Renzi apre a Calenda ma nella fattispecie… fidarsi è bene non fidarsi sarebbe meglio! - #Terzo #Polo:… -