Calciomercato: Rennes. Stampa, interesse del Milan per Santamaria (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il direttore tecnico Maldini segue da tempo il centrocampista ma l'affare è complicato Rennes (FRANCIA) - Il Milan punta i suoi fari su Baptiste Santamaria, centrocampista 27enne del Rennes, con un ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il direttore tecnico Maldini segue da tempo il centrocampista ma l'affare è complicato(FRANCIA) - Ilpunta i suoi fari su Baptiste, centrocampista 27enne del, con un ...

Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Rennes. Stampa, interesse del Milan per Santamaria - sportface2016 : #Milan, occhi su #Santamaria del #Rennes - LucaDColella : RT @MilanNewsit: La Stampa - Milan, nuova idea per il centrocampo: Lesley Ugochukwu del Rennes - MimmoFdL : RT @PassioneMilan3: Tra i tanti profili giovani nel mirino dei rossoneri ci sarebbe anche un'opzione più esperta, Baptiste #Santamaria. Cla… - STnews365 : Un 2004 per sostituire Kessie? L'ultima idea del Milan. Si tratta di un centrocampista francese di origine nigerian… -