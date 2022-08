(Di mercoledì 10 agosto 2022), ladi.it non passa affatto inosservato: i motivi del ritorno di Cr7. Da un anno a questa parte, i 'mal di pancia' di Cristianocome un leit motiv ormai consolidato continuano a ...

infoitsport : Calciomercato, provocazione Gazzetta: 'Ronaldo alla Juventus, i motivi del sì' - ZonaBianconeri : RT @albymesiano: Vedremo se è realmente uno da 30 goal, almeno, con il gioco della Juventus…( provocazione ) #juventus #vlahovic #calciomer… - albymesiano : Vedremo se è realmente uno da 30 goal, almeno, con il gioco della Juventus…( provocazione ) #juventus #vlahovic… -

Il Veggente

Juventus, ladi Gazzetta.it non passa affatto inosservato: i motivi del ritorno di Cr7. Da un anno a questa parte, i 'mal di pancia' di Cristiano Ronaldo come un leit motiv ..., sulle colonne della Rosea viene fatta un'approfondita analisi della campagna acquisti della Signora. Sta lentamente prendendo forma la nuova Juventus. Quella che dovrà giocoforza ... Calciomercato, provocazione bomba Gazzetta: “Ronaldo alla Juventus di nuovo” Il calciomercato dell’Inter è lontano dall’essere chiuso: i nerazzurri puntano allo scambio con il Monza di Stroppa.Calciomercato Juventus, la provocazione di Gazzetta.it non passa affatto inosservato: i motivi del ritorno di Cr7.