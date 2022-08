Calciomercato Juventus, il giovane sacrificabile è Rovella? Ecco l’offerta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nicolò Rovella rappresenta uno dei ragazzi più interessanti della Serie A, ma la Juve ha già tanti giovani da lanciar più pronti di lui. La Juventus è sempre stata considerata come una delle squadre più adatte per poter avere a disposizione dei campionissimi e in grado di farle vincere tanti titoli fin da subito, per questo motivo i giovani sono sempre stati molto gentilinati e anche in questo momento bisognerà fare dei sacrifici, con Nicolò Rovella che sembra il più indiziato della lista. LaPresseCi sono dei giocatori che sicuramente sono in grado di poter anticipare la concorrenza e soprattutto e di essere molto più precoci e maturi dei propri pari età, con il Nicolò Rovella che ha dimostrato ampiamente nell’ultimo periodo di poter essere un giovane di grandissimo talento. Le sue prestazioni già con ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nicolòrappresenta uno dei ragazzi più interessanti della Serie A, ma la Juve ha già tanti giovani da lanciar più pronti di lui. Laè sempre stata considerata come una delle squadre più adatte per poter avere a disposizione dei campionissimi e in grado di farle vincere tanti titoli fin da subito, per questo motivo i giovani sono sempre stati molto gentilinati e anche in questo momento bisognerà fare dei sacrifici, con Nicolòche sembra il più indiziato della lista. LaPresseCi sono dei giocatori che sicuramente sono in grado di poter anticipare la concorrenza e soprattutto e di essere molto più precoci e maturi dei propri pari età, con il Nicolòche ha dimostrato ampiamente nell’ultimo periodo di poter essere undi grandissimo talento. Le sue prestazioni già con ...

