Calciomercato Juventus, Allegri furioso: non ha mantenuto la promessa (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Juventus deve rinunciare all’obiettivo di mercato e Allegri dovrà fare a meno di un giocatore che sarebbe stato molto importante. Siamo ormai entrati nell’ultimo periodo di mercato e per le società è tempo di accelerare le varie trattative per farsi trovare pronte in vista dell’ormai imminente inizio di stagione. La Juventus vuole rinforzare la rosa a disposizione di Allegri nel migliore dei modi per permettere al tecnico di lottare su tutti i fronti, campionato, Champions League e coppa Italia. Ecco perché la dirigenza sta provando ad accontentare l’allenatore al meglio possibile; uno degli obiettivi, però, è ormai sfumato. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. AnsafotoL’esterno offensivo è in arrivo con la Juventus che ha chiuso la trattativa per Kostic; per quanto riguarda il ruolo di prima ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ladeve rinunciare all’obiettivo di mercato edovrà fare a meno di un giocatore che sarebbe stato molto importante. Siamo ormai entrati nell’ultimo periodo di mercato e per le società è tempo di accelerare le varie trattative per farsi trovare pronte in vista dell’ormai imminente inizio di stagione. Lavuole rinforzare la rosa a disposizione dinel migliore dei modi per permettere al tecnico di lottare su tutti i fronti, campionato, Champions League e coppa Italia. Ecco perché la dirigenza sta provando ad accontentare l’allenatore al meglio possibile; uno degli obiettivi, però, è ormai sfumato. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. AnsafotoL’esterno offensivo è in arrivo con lache ha chiuso la trattativa per Kostic; per quanto riguarda il ruolo di prima ...

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Kostic in arrivo domani per visite mediche e firma - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, confermato l’accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot. I club adesso dovrann… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO: @SkySportDE ACCORDO JUVENTUS-EINTRACHT PER KOSTIC. L'ESTERNO POTREBBE ARRIVARE A TORINO GIÀ OGGI… - ice24man : RT @therealandrea9: L'interista è quel personaggio che si lamenta di €18M per #Rabiot, ma vuole che il Chelsea paghi €20M per #Casadei. Poe… - lucsazzo : Comunque #Depay prima prendeva 9 milioni, PRIMA e all'arrivo al #Barcellona si è abbassato lo stipendio a 5 milioni… -