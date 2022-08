Calcio: Manchester United, dg Murtough in Francia per trattare ingaggio Rabiot (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Il Manchester United vuole chiudere l'acquisto di Adrien Rabiot. Dopo l'accordo raggiunto con la Juventus i red devils devono trovare la quadra con il giocatore e per questo, secondo quanto riportato da "Express", il direttore generale John Murtough, sarebbe partito alla volta della Francia per trattare l'ingaggio del centrocampista con la mamma-agente, la signora Veronique. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Ilvuole chiudere l'acquisto di Adrien. Dopo l'accordo raggiunto con la Juventus i red devils devono trovare la quadra con il giocatore e per questo, secondo quanto riportato da "Express", il direttore generale John, sarebbe partito alla volta dellaperl'del centrocampista con la mamma-agente, la signora Veronique.

