Calcio | il Real Madrid vince la Supercoppa Europea | Alaba e Benzema stendono l’Eintracht Francoforte

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilha vinto la2022, sconfiggendocon un secco 2-0 nel match andato in scena a Helsinki (Finlandia). I vincitori dell’ultima Champions League hanno battuto i detentori dell’Europa League e hanno così messo in bacheca questo trofeo per la sesta volta nella loro storia, a cinque anni di distanza dall’ultima. La corazzata spagnola ha fatto festa grazie al gol dial 38? su assist di Casemiro e al sigillo disu invito di Vinicius Junior al 65?. I tedeschi si sono dovuti inchinare al cospetto della corazzata guidata da Carlo Ancelotti, che prosegue nel suo tentativo di en-plein visto che nella passata stagione aveva vinto anche scudetto e Coppa del Re. Foto: Lapresse

