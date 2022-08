Cabrini | «A casa arrivava di tutto | trecce | ciocche di capelli | intimo Mia madre rispondeva alle lettere»

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Corriere della Sera intervista Antonioex calciatore della Juventus e della Nazionale che era noto anche per la sua bellezza oltre che per essere un eccellente terzino sinistro. Parla della sua bellezza e del ruolo di sua. «Be’ per anni miaha risposto personalmentecentinaia dicheno a». Le famose aspiranti alla mano del «Bell’Antonio», come la chiamava Gianni Brera? «Ma mi fa parlare di questo oggi che ho 64 anni, una moglie e due figli grandi?» Ma la sua bellezza era leggendaria. «Ano migliaia di. Mammacon pazienza a ogni singola dichiarazione, tanto che un giorno quelli delle Poste ci telefonarono: siccome li ...

Dopo la partita mi scusai con Pertini e lui rispose: non dica sciocchezze", quando ha ...complice "Be' per anni lei ha risposto personalmente alle centinaia di lettere che arrivavano a". Antonio Cabrini: «Ricevevo migliaia di lettere dalle fan, rispondeva mia madre Il campione del mondo 1982: «Vincemmo ma portavo il peso del rigore fallito contro la Germania. Dopo la partita mi scusai con Pertini e lui rispose: non dica sciocchezze» ...