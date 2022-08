Boom di rapine a Napoli | turisti nel mirino | ?ogni giorno dieci raid

(Di mercoledì 10 agosto 2022) C?è la storia di via Duomo, quella della turista francese trascinata a terra, sotto gli occhi di marito e figlie, quella - per essere più chiari - a cui hanno spaccato due denti,...

Riviera24

... uno ogni 3 minuti, ecco come adottare le contromisure adeguate Ancora troppi furti enelle ... Ma se le previsioni sul movimento turistico che annunciano undi vacanzieri in agosto e nella ...Ascolta qui download Il settore degli NFT ha registrato undurante la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Questo sviluppo ha risvegliato anche l'interesse ... con un numero totale di 166 "". ... Furti e rapine nelle abitazioni, la CNA Imperia suggerisce le contromisure da adottare Le denunce nel 2021 hanno superato quota 182mila, vale a dire quasi 500 al giorno, più di venti all’ora, uno ogni tre minuti circa ...Ancora troppi furti e rapine nelle abitazioni: 500 al giorno, 20 l’ora, uno ogni 3 minuti, ecco come adottare le contromisure adeguate ...