Bonus tv, nuovo incentivo da 50 euro: ecco a chi si riferisce

All'interno del decreto Aiuti bis c'è spazio anche per il Bonus tv. Un nuovo incentivo da 50 euro che permetterà di avere un nuovo dispositivo. Andiamo a vedere a chi si riferisce questo Bonus. Di recente, è stato dato il via libera al decreto Aiuti bis. Un decreto che ha dentro di se altre misure che possono dare una mano ai cittadini. Tra queste è spuntato fuori il Bonus tv. Un incentivo da 50 euro che può permettere alcune interessanti situazioni visto il cambiamento delle frequenze in corso. Come ben sappiamo, tra i tanti cambiamenti recenti c'è anche quello che comprende la televisione. Uno switch-off che ha coinvolto praticamente tutti anche le zone di montagna e in quelle in cui non ...

