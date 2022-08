Bonus di 200 euro a 3 milioni di autonomi e professionisti, firmato il decreto. Ecco i beneficiari (Di mercoledì 10 agosto 2022) (di Enrica Piovan, ANSA). Per tre milioni di autonomi e’ in arrivo il Bonus una tantum da 200 euro. Il ministro del lavoro Andrea Orlando ha infatti firmato il decreto attuativo che disciplina i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto per i lavoratori autonomi, che il decreto aiuti bis ha appena rifinanziato portando la dote complessiva a 600 milioni. Una misura “importante”, evidenzia Orlando “di protezione sociale per sostenere il potere d’acquisto di fronte a crisi energetica e caro prezzi in corso”. Il Bonus, introdotto dal decreto aiuti di luglio, e’ destinato ai lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) (di Enrica Piovan, ANSA). Per tredie’ in arrivo iluna tantum da 200. Il ministro del lavoro Andrea Orlando ha infattiilattuativo che disciplina i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto per i lavoratori, che ilaiuti bis ha appena rifinanziato portando la dote complessiva a 600. Una misura “importante”, evidenzia Orlando “di protezione sociale per sostenere il potere d’acquisto di fronte a crisi energetica e caro prezzi in corso”. Il, introdotto dalaiuti di luglio, e’ destinato ai lavoratorie iiscritti alle ...

