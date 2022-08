Bonus da 550 euro finalmente in arrivo: chi lo può richiedere (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Governo ha deciso di destinare un Bonus da 550 euro per tantissimi italiani: ecco chi lo può richiedere Il Governo Italiano ha stanziato un Bonus 550 euro per tutti coloro che hanno un lavoro part-time. Online sono presenti tutte le informazioni del caso: scopriamo quindi chi può richiederlo e come fare. Chi può richiedere e come ottenere il sussidio (via WebSource)In queste ore l’Inps, con un messaggio, ha fornito i primi dettagli riguardanti il pagamento del Bonus 550 euro. Infatti il sussidio è destinato a tutti i lavoratori titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente compresi tra 7 e 20 settimane. ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Governo ha deciso di destinare unda 550per tantissimi italiani: ecco chi lo puòIl Governo Italiano ha stanziato un550per tutti coloro che hanno un lavoro part-time. Online sono presenti tutte le informazioni del caso: scopriamo quindi chi può richiederlo e come fare. Chi puòe come ottenere il sussidio (via WebSource)In queste ore l’Inps, con un messaggio, ha fornito i primi dettagli riguardanti il pagamento del550. Infatti il sussidio è destinato a tutti i lavoratori titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente compresi tra 7 e 20 settimane. ...

