Bonus da 200 euro ai lavoratori autonomi, Orlando firma il decreto attuativo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum introdotta dal decreto Aiuti come sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione finanziaria implementata dal decreto Aiuti bis a 600 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa. I beneficiari dell’indennità, ricorda la nota del ministero del Lavoro, sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea, hato ilche disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum introdotta dalAiuti come sostegno al potere d’acquisto deie dei professionisti. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione finanziaria implementata dalAiuti bis a 600 milioni diper l’anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa. I beneficiari dell’indennità, ricorda la nota del ministero del Lavoro, sono ie i professionisti iscritti alle gestioni ...

