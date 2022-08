Bonus Animali domestici, 200€ per le cure di cani e gatti: come richiederlo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Bonus Animali domestici. Una bella notizia per i nostri amici a quattro zampe, loro che sono sempre pronti a tenerci compagnia regalandoci meravigliosi momenti insieme. Numerose le famiglie italiane che hanno deciso di allargare i componenti di casa con un animale e, si sa, anche loro — giustamente — richiedono attenzioni e cure: dalla toilettatura, al cibo, passando per le spese veterinarie. I costi ci sono e il delicato periodo storico che stiamo attraversando certamente non aiuta. Leggi anche: Bonus Animali domestici 2022: importi, requisiti, come si richiede In cosa consiste il Bonus Animali domestici? Il provvedimento nasce per venire incontro alle famiglie, fornendo loro un aiuto concreto per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022). Una bella notizia per i nostri amici a quattro zampe, loro che sono sempre pronti a tenerci compagnia regalandoci meravigliosi momenti insieme. Numerose le famiglie italiane che hanno deciso di allargare i componenti di casa con un animale e, si sa, anche loro — giustamente — richiedono attenzioni e: dalla toilettatura, al cibo, passando per le spese veterinarie. I costi ci sono e il delicato periodo storico che stiamo attraversando certamente non aiuta. Leggi anche:2022: importi, requisiti,si richiede In cosa consiste il? Il provvedimento nasce per venire incontro alle famiglie, fornendo loro un aiuto concreto per ...

