Bonus 200 euro: sul sito Inps si può presentare la richiesta per il contributo - GUIDA (Di mercoledì 10 agosto 2022) È attivo sul sito dell’ Inps il servizio on line per presentare la domanda per il Bonus 200 euro . Possono presentare domanda i lavoratori domestici; titolari di rapporti di collaborazione coordinata... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 10 agosto 2022) È attivo suldell’il servizio on line perla domanda per il200. Possonodomanda i lavoratori domestici; titolari di rapporti di collaborazione coordinata...

