Bonus 200 euro, chi può (ancora) ottenerlo: l’elenco dei nuovi beneficiari (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una grande platea di beneficiari ha già ricevuto il Bonus Draghi, ovvero i 200 euro erogati una tantum in busta paga ad esempio per ciò che riguarda i lavoratori dipendenti. Adesso però, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuto Bis, ci sono interessanti novità per chi, per varie ragioni, è rimasto escluso dal Bonus. Decreto Aiuti Bis Gazzetta Ufficiale Il testo compare nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022. Il provvedimento del Governo, lo ricordiamo, ha portato ulteriori misure per contrastare il caro vita, su tutti gli aumenti delle bollette di luce e gas nonché del costo del carburante. Leggi anche: Bonus Benzina nel decreto aiuti bis: ecco fino a quando ci sarà lo sconto Niente proroga per il Bonus Draghi Purtroppo però, anche se si era discusso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una grande platea diha già ricevuto ilDraghi, ovvero i 200erogati una tantum in busta paga ad esempio per ciò che riguarda i lavoratori dipendenti. Adesso però, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuto Bis, ci sono interessanti novità per chi, per varie ragioni, è rimasto escluso dal. Decreto Aiuti Bis Gazzetta Ufficiale Il testo compare nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022. Il provvedimento del Governo, lo ricordiamo, ha portato ulteriori misure per contrastare il caro vita, su tutti gli aumenti delle bollette di luce e gas nonché del costo del carburante. Leggi anche:Benzina nel decreto aiuti bis: ecco fino a quando ci sarà lo sconto Niente proroga per ilDraghi Purtroppo però, anche se si era discusso ...

